Fahrer verliert Kontrolle über sein Motorrad

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagabend (11.07.2024) verunfallte ein Motorradfahrer außerorts in einem Kurvenbereich der Kreisstraße 13 und verletzte sich dadurch. Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls wurden eingeleitet.

Gegen 23:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Ostholsteiner als Teil einer Gruppe mit seinem Motorrad die K13 aus Lübeck kommend in Richtung Stockelsdorf. Nach aktuellen Erkenntnissen verlor er in einer Linkskurve, kurz vor einem Kreisverkehr, die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte über den Lenker zu Boden in den Straßengraben. Durch den Sturz erlitt er Verletzungen im Oberkörperbereich, die sich vermutlich teils schwerwiegend darstellen.

Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, kümmerten sich bereits Ersthelfer um den verunfallten Ostholsteiner. In der weiteren Folge wurde er von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls werden von der Polizeistation Stockelsdorf geführt und dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell