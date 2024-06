Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt +++ Sachbeschädigungen mit politischem Hintergrund +++ Pkw-Aufbrecher unterwegs +++ Einbrüche in Gebäude +++ Zwei Verletzte bei Unfall

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt, Wiesbaden-Klarenthal, Anne-Frank-Straße, Dienstag, 04.06.2024, 14.55 Uhr

(mb)Ein Räuber bedrohte am Dienstagmittag in Wiesbaden eine Angestellte eines Supermarktes mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld.

Der bislang Unbekannte betrat kurz vor der eigentlichen Tat den Supermarkt in der Anne-Frank-Straße als Kunde. Nachdem der Täter gegen 14.55 Uhr seinen Artikel auf das Kassenband gelegt hatte, holte er eine Schusswaffe hervor und bedrohte damit die Kassiererin. Da sich die Kassenschublade nicht öffnen ließ, flüchtete der Unbekannte ohne Beute in Richtung Goerdelerstraße. Der Räuber hatte braune Augen und rötliche Haare. Er trug eine blaue OP-Maske über den Mund sowie einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Absatz an den Armen. Die Kassiererin blieb körperlich unversehrt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Sachbeschädigungen mit politischem Hintergrund, Wiesbaden-Westend, Blücherplatz und angrenzende Straßen, festgestellt am Montag, 03.06.2024, 19 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen mit politischem Hintergrund im Wiesbadener Westend gemeldet. Wie sich herausstellte, wurden die Beschädigungen bereits am Montagabend gegen 19 Uhr von dem Mitteiler erkannt. Im Bereich des Blücherplatzes sowie mehrerer angrenzender Straßen konnten zehn Symbole und drei Schriftzüge an Stromkästen, einem Lichtmast, einer Bushaltestelle, etc. wahrgenommen werden. Hinweise auf die Verursacher liegen momentan nicht vor. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Autohaus,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Wiesbadener Straße, Dienstag, 04.06.2024, 01:30 Uhr bis 01:50 Uhr

(jg)In der vergangenen Nacht verschafften sich gleich mehrere Einbrecher Zugang zu einem Autohaus in der Wiesbadener Straße im Wiesbadener Stadtteil Mz-Kastel. Die drei Unbekannten gingen in den Innenhof des Autohauses und hebelten eines der Fenster zu den Büroräumen auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Büroräume sowie einen Abstellraum. Hierbei wurde eine Schreckschusswaffe entwendet. Anschließend verließen die Täter das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbruch in leerstehendes Gebäude,

Wiesbaden, Mz-Kostheim, Am Mainzer Weg, Dienstag, 21.05.2024, 00:00 Uhr bis Dienstag, 04.06.2024, 16:00 Uhr

(jg)Im Zeitraum von Dienstag, 21.05.2024 bis Dienstag, 04.06.2024 verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus. Der oder die Täter erlangten mit starker Gewalteinwirkung an mehreren Türen letztendlich Zugang zu den Innenräumen des Gebäudes. Dort wurde ein aufgefundener Schlüssel dafür genutzt, weitere verschlossene Innenräume aufzuschließen und zu betreten. Sie durchwühlten die vorhandenen Sachen, verließen danach das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

5. Zwei Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Neroberg und Idsteiner Straße, Dienstag, 04.06.2024, 9 Uhr bis 13 Uhr

(mb)Am Dienstagmorgen zwischen 9 Uhr und 13 Uhr haben Unbekannte in Wiesbaden zwei Fahrzeuge aufgebrochen, die unweit voneinander geparkt waren. Bei dem in der Idsteiner Straße in Höhe der Hausnummer 105 im Tatzeitraum abgestellten weißen "Mercedes GLA200" schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Jacke und einen Laptop im Wert von über 700 Euro. Auch bei dem weißen "VW Touran", der auf einem Parkplatz auf dem Neroberg während dieser Zeitspane stand, zerstörten die Einbrecher die Seitenscheibe und nahmen einen Rucksack mit Babyutensilien mit. Der vollständige Rucksack konnte später im Nahbereich von der Streife aufgefunden werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt die Polizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Professionelle Autoaufbrecher in Biebrich, Wiesbaden-Biebrich, Rheinblickstraße/Unterriethstraße, Dienstag, 04.06.2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 05.06.2024, 08:00 Uhr

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben professionelle Autoaufbrecher in Biebrich Beute gemacht. Die Unbekannten öffneten gezielt und gewaltsam zwei BMW und bauten Multimediasysteme und Lenkräder aus. Hierbei wurden jeweils auch die Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt. In der Rheinblickstraße erwischte es einen am Fahrbahnrand geparkten grauen BMW 320, in der Unterriethstraße einen blauen BMW 335D. Wie die erbeuteten Fahrzeugteile abtransportiert wurden, ist nicht bekannt. Wert der Beute und Höhe des Sachschadens summieren sich auf über 20.000 EUR.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

7. Fahrzeuge in Kastel und Kostheim aufgebrochen, Wiesbaden, Mz-Kastel und Mz-Kostheim, Sonntag, 02.06.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag,04.06.2024, 20:10 Uhr

(wie)In den letzten Tagen haben Diebe in den Wiesbadener Stadtteilen Mz-Kastel und Mz-Kostheim ihr Unwesen getrieben und mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Zumeist waren Kleintransporter und Handwerkerfahrzeuge das Ziel der Diebe. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde auf dem Parkplatz an der Trinkhalle "In der Witz" das Fenster eines grünen Mercedes Sprinters gewaltsam geöffnet und zwei Musikboxen aus dem Inneren entwendet. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen entwendeten Unbekannte Werkzeuge aus einem silbernen VW Transporter, der in der Steiner Straße abgestellt worden war. Auch hier hatten die Diebe ein Fenster mit Gewalt zum Bersten gebracht. Am Dienstagnachmittag und -abend kam es dann zu drei weiteren Aufbrüchen. In der Eleonorenstraße wurde eine Scheibe an einem geparkten Ford Fiesta eingeschlagen und eine Geldbörse sowie eine Musikbox aus dem Inneren entwendet. Werkzeuge entwendeten Unbekannte in der Kasteler Schwarzenbergstraße aus einem Mercedes Sprinter, nachdem sie die Schiebetür gewaltsam geöffnet hatten. Fliehen konnte ein Autoaufbrecher in der Zehnthofstraße, nachdem er von einer Zeugin überrascht worden war. Dort hatte der Unbekannte einen weißen Fiat Ducato durch das Einschlagen einer Seitenscheibe geöffnet und war so in das Fahrzeuginnere gelangt. Als er dort gerade nach Beute suchte, wurde er erwischt und trat die Flucht an. Hierbei verlor er eine Kappe, die von der Polizei zur Spurensuche sichergestellt wurde. Der Mann wurde beschrieben als Vollbartträger mit Sonnenbrille und schwarzer Kappe. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem weißen Langarmshirt und schwarzen Sneakern mit weißer Sohle. Sachschäden und Wert der Beute summieren sich in allen Fällen auf über 8.000 EUR.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

8. Zwei Verletzte bei Unfall auf A 3,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 04.06.2024, 11:25 Uhr

(wie)Am Dienstagvormittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Wiesbaden zwei Personen verletzt worden. Ein 59-Jähriger befuhr mit einem Hyundai die A 3 in Richtung Frankfurt auf dem linken der drei Fahrstreifen. Kurz vor dem Wiesbadener Kreuz bremste der vorausfahrende 30-Jährige seinen Passat verkehrsbedingt ab, was der Hyundai-Fahrer zu spät bemerkte. Er konnte zwar noch auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen, verlor aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte vor den Passat. Hierbei prallte er gegen die Mittelschutzplanke, wonach der Passat gegen den nun quer vor ihm stehenden Hyundai prallte. Der Hyundai überschlug sich dadurch und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Die Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, weshalb der Rettungsdienst die Männer in Krankenhäuser brachte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf über 27.000 EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell