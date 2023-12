LKA-NI: Richtig spenden: Wie Hilfe wirklich ankommt

Hannover (ots) - - In Deutschland erleiden jede Stunde durchschnittlich dreizehn Frauen Gewalt in der Partnerschaft. - Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland - ermordet von ihrem Partner oder Ex-Partner. - Im Jahr 2022 wurden in Niedersachsen 24.742 Fälle von Gewalt in Partnerschaften in der Polizeilichen Kriminalstatistik registriert. 70% der Opfer waren Frauen. Die Gewalt an Frauen ist ein weltweit bestehendes gesamtgesellschaftliches Problem. Es gibt ...

