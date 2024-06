Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Brachiale Einbrecher +++ E-Bike aus Tiefgarage entwendet +++ Sonnenschirme beschädigt +++ Rauchentwicklung im Schwimmbad

1. Brachiale Einbrecher,

Wiesbaden-Breckenheim, Wallauer Hohl, Dienstag, 04.06.2024, 3.50 Uhr

(mb)Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in Wiesbaden in ein Geschäft eingebrochen und haben Beute im geschätzten Wert von über 10.000 Euro gemacht.

Gegen 3.50 Uhr wurde die Polizei von einem Sicherheitsunternehmen von dem Einbruch in ein Gewerbeobjekt in der Straße "Wallauer Hohl" verständigt. Von den Polizeikräften konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Unbekannten hatten sich zuvor dem Gebäude genähert und die Eingangstür brachial beschädigt, so dass sie hierüber Zutritt in den Geschäftsraum erlangten. Nun entwendeten die Kriminellen (E)-Zigaretten im genannten Wert. An der Eingangstür entstand ein Schaden von ungefähr 4.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

2. E-Bike aus Tiefgarage entwendet,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Dienstag, 28.05.2024, 12 Uhr bis Montag, 03.06.2024, 13 Uhr

(mb)Am Montagmittag stellte eine 59-jährige Wiesbadenerin fest, dass sie in den vergangenen Tagen Opfer von Fahrraddieben geworden war. Die Diebe hatten in der Zeit von Dienstag, 12 Uhr bis Montag, 13 Uhr das hochwertige E-Bike aus der Tiefgarage eines Anwesens am Konrad-Adenauer-Ring entwendet. Mit dem schwarzen Pedelec der Marke "Specialized" Typ "Turbo Vado 4.0" im Wert von circa 3.500 Euro gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Polizei ermittelt nun.

Wem im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2440 an das 4. Polizeirevier in Wiesbaden.

3. Sonnenschirme beschädigt,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, Sonntag, 02.06.2024, 14.50 Uhr

(mb)Am Sonntagmittag beschädigte eine unbekannte Person mutwillig zwei Ampelsonnenschirme eines Blumengeschäftes in der Wiesbadener Hasengartenstraße. Gegen 14.50 Uhr näherte sich der Täter den auf dem Außengelände des Geschäftes aufgestellten und zugeklappten Schirmen. Anschließend öffnete der Mann nicht nur beide Sonnenschirme, sondern beschädigte obendrein noch deren Stoff und einen Ständer, bevor er die Örtlichkeit verließ. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Ersten Ermittlungen zufolge war die Person männlich, 1,70 m bis 1,80 m groß und hatte kurze, blonde Haare. Er trug ein gestreiftes Hemd und eine dunkle Hose und führte einen blauen Fahrradhelm mit.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Rauchentwicklung im Schwimmbad,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Montag, 03.06.2024, 14 Uhr

(mb)Gegen 14 Uhr wurde in einem Wiesbadener Schwimmbad eine Rauchentwicklung festgestellt, woraufhin umgehend Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei dorthin entsandt wurden. Die im Objekt befindlichen Personen - darunter eine Schulklasse, Lehrkräfte, Handwerker und ein Schwimmbadangestellter - wurden von Polizeikräften herausgeführt und den Rettungsdiensten zur etwaigen Versorgung übergeben. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde das Gebäude über den rückwärtigen Bereich durch die Feuerwehrleute betreten. Letztlich konnte eruiert werden, dass der Rauch, der infolge von Arbeiten an dem Dach der Badeanstalt resultierte, in die Schwimmhalle über einen Luftschacht drang. Nachdem die Ursache lokalisiert und beseitigt war, wurde der Innenraum des Hallenbades gelüftet und Messungen durchgeführt. Bei sechs Personen bestand der Verdacht einer Rauchgasintoxikation. Hiervon wurden drei Schüler zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Gebäude beträgt circa 3.000 Euro.

