POL-DN: Wohnungseinbruch

Unbekannte brachen am Mittwoch (31.01.2024) in eine Wohnung in der Girbelsrather Straße ein. Nach Angaben des Geschädigten schlugen die Täter in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr zu. In diesem Zeitraum öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster der Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und gelangten so in das Zuhause der Geschädigten. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und entkamen anschließend mit ihrer Tatbeute (Bargeld). Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich mit Hinweisen zur Tat oder den Tätern unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

