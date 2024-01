POL-DN: Alkoholisierter Traktorfahrer landet im Graben neben der L11

Düren (ots) - Bereits von Freitag (26.01.2024) auf Samstag (27.01.2024) entwendeten derzeit noch Unbekannte ein motorisiertes Zweirad von der Gürzenicher Straße im Dürener Stadtteil Rölsdorf. Die 57-Jährige Eigentümerin stellte ihr Krad am Freitagabend, gegen 17:00 Uhr in einer Parkbucht an der Gürzenicher Straße ab. Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, stellte sie dann das Fehlen des Zweirades der Marke Husqvarna ...

