POL-WI: Portemonnaie geraubt +++ Einbruch in Wohnung +++ Fahrzeugteile erbeutet +++ Rollerdiebe unterwegs +++

Wiesbaden (ots)

1. Portemonnaie geraubt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Samstag, 01.06.2024, 1 Uhr bis 2 Uhr

(mb)In der Nacht zum Samstag wurde ein 21-Jähriger von vier unbekannten Tätern in einer Grünanlage in Wiesbaden des Portemonnaies beraubt.

Am Samstagmorgen wurde die Polizei im Nachgang darüber informiert, dass sich der Angegriffene zwischen 1 Uhr und 2 Uhr zu Fuß in den Reisinger Anlagen befunden habe, als er auf eine größere Personengruppe getroffen sei, die sich innerhalb der Grünanlage in Höhe der Einmündung Untere-Matthias-Claudius-Straße aufgehalten habe. Aus der Gruppe sollen sich dann vier Personen gelöst und ihn körperlich angegangen haben. Dem 21-Jährigen sei allerdings die Flucht gelungen und er hätte sich in einem Gebüsch versteckt. Hierbei habe er bemerkt, dass er nicht mehr in Besitz seiner Geldbörse gewesen sei. Als er später zum Tatort zurückkehrt sei, habe er das Portemonnaie ohne sein Bargeld in Höhe von über 200 Euro aufgefunden. Einer der vier Täter hätte kurze, schwarze Haare und sei Oberkörper frei gewesen. Zudem habe er eine schwarze Hose und weiße Schuhe getragen. Ein anderer Täter hätte ebenfalls schwarze, kurze Haare gehabt, wäre Bartträger und komplett dunkel gekleidet gewesen. Die übrigen beiden konnten nicht beschrieben werden. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon, die von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 3.25 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung in der Reisinger Anlage. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, bedarf der weiteren Ermittlung.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden-Sonnenberg, Pfahlerstraße, Samstag, 01.06.2024, 12.30 Uhr bis 22.45 Uhr

(mb)Am Samstag sind Unbekannte in eine Wohnung in Wiesbaden eingebrochen. Die Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Anwohnerin aus und drangen zwischen 12.30 Uhr und 22.45 Uhr gewaltsam über ein bodentiefes Fenster, welches über eine Garage zu erreichen war, in die höher gelegene Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Pfahlerstraße ein. Bei der Absuche der Räumlichkeiten nach Wertgegenständen wurden die Täter auf Schmuck aufmerksam. Mit der Beute im Wert von circa 250 Euro entkamen die Täter unerkannt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fahrzeugteile erbeutet,

Wiesbaden, Welschstraße und Platter Straße, Freitag, 31.05.2024, 3 Uhr bis 7.30 Uhr und 22 Uhr

(mb)Am vergangenen Freitag betraten Diebe zwischen 3 Uhr und 7.30 Uhr die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Welschstraße in Wiesbaden und entwendeten Fahrzeugteile eines dort abgestellten "BMW 440i". Am Freitagmorgen stellte der Eigentümer bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug den Diebstahl fest. Neben Scheinwerfern, waren die Außenspiegel, das Lenkrad sowie das festeingebaute Navigationssystem den Langfingern in die Hände gefallen. Das Diebesgut wird auf einen Wert von ungefähr 15.000 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Fahrzeugteilediebstahl kam es in der Platter Straße. Dort sind die Diebe in einen hochwertigen Mercedes eingebrochen und haben das Lenkrad entwendet. Am Freitagabend gegen 22 Uhr stellte eine Anwohnerin die eingeschlagene Fensterscheibe eines gelben "Mercedes AMG A35", der in der Platter Straße in Höhe Hausnummer 49 geparkt war, fest und verständigte die Polizei. Die Täter öffneten zuvor die Fahrzeugtür über das beschädigte Fenster und montierten das verbaute Lenkrad im Wert von ungefähr 2.000 Euro ab. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 2.500 Euro. Der Eigentümer wurde verständigt und kümmerte sich um die Sicherung seines Kfz.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 um Hinweise.

4. Rollerdiebe unterwegs,

Wiesbaden, Nicolaistraße, Seerobenstraße, Kloppstockstraße und Heinrich-von-Brentano-Straße, Mittwoch, 29.05.2024, 16.30 Uhr bis Sonntag, 02.06.2024, 13 Uhr

(mb)Zwischen Mittwoch und Sonntag traten vermehrt Rollerdiebe im Wiesbadener Stadtgebiet in Erscheinung. In einem Fall wurden die Täter bei der Tatausführung beobachtet.

Von Mittwoch, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 23.30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand der Nicolaistraße in Höhe der Hausnummer 22 geparktes, schwarzes Kleinkraftrad der Marke "Piaggio" Typ "Vespa" samt Helm von den Tätern entwendet. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von über 2.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Versicherungskennzeichen "558 - CEU" an dem Zweirad angebracht. Zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 19 Uhr versuchten Kriminelle eine graue "Vespa" der Marke "Piaggio" zu entwenden. Das Kleinkraftrad war währenddessen in der Seerobenstraße in Höhe der Hausnummer 19 geparkt. Die Unbekannten schafften es aus ungeklärten Gründen nicht, das Fahrzeug zu entwenden, und hinterließen erheblichen Sachschaden von knapp 1.500 Euro. In der Kloppstockstraße in Höhe Hausnummer 19 wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 23 Uhr und 7 Uhr zwei Kleinkrafträder von Unbekannten angegangen und beschädigt zurückgelassen. Gegen 16.10 Uhr wurde die Tatörtlichkeit erneut durch zwei Täter aufgesucht. Diese wurden allerdings bei der Tatausführung beobachtet und ließen das Zweirad, ebenfalls eine "Vespa" der Marke "Piaggio", circa 50 Meter vom ursprünglichen Abstellort zurück. Die Täter waren im Alter von 20 bis 25 Jahren und circa 1,75 m groß. Sie hatten dunkle, kurze Haare und trugen eine dunkle Sportkleidung. Von Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 13 Uhr wurde zudem in der Heinrich-von-Brentano-Straße ein weißes Kleinkraftrad der Marke "Piaggio" samt den Versicherungskennzeichen "221 - KNL" auf unbekannte Art und Weise entwendet. Täterhinweise liegen hierzu nicht vor. Der Roller hat einen ungefähren Wert von 2.600 Euro.

In allen Fällen nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

