POL-WI: 13-Jährige zurückgekehrt +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung

Wiesbaden,

Freitag, 31.05.2024

(he) Die am 29.05.2024, 16:13 Uhr als vermisst gemeldete 13-Jährige aus Wiesbaden ist wieder an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt. Die Vermisstenfahndung wird zurückgenommen.

