POL-WI: Wohnungseinbruch +++ Mehrere Autos angegangen +++ Jugendliche wüten auf Schuldach +++ Pkw rückwärts einen Hang heruntergerutscht +++ Betrunkener Fahrer flüchtet +++ Auffahrunfall an roter Ampel

1. Wohnungseinbruch, Wiesbaden, Gerichtsstraße, Mittwoch, 29.05.2024, 9.40 Uhr und 15.50 Uhr

(ro)Am Mittwoch war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Wiesbaden Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam brachen die unbekannten Personen die Altbautür einer Wohnung auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie entwendeten Schmuck im Wert von geschätzten 15.000 Euro und konnten unerkannt die Flucht antreten. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu entgegen.

2. Mehrere Autos in Wiesbaden angegangen, Wiesbaden, Mittwoch, 29.05.2024 bis Donnerstag, 30.05.2024

(da)Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Wiesbaden mehrere Autos angegangen. Gleich drei Vorfälle wurden in Wiesbaden-Nordost gemeldet. Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr schlitzte ein Unbekannter das Verdeck eines Cabrios in der Riederbergstraße auf. Ein weiteres Cabrio, ein schwarzer Mercedes C 200d, parkte am Donnerstag in der Holbeinstraße und wurde ebenfalls Opfer unbekannter Vandalen. Ebenfalls am Donnerstag traf es einen grünen VW Golf in der Holbeinstraße. Hier entwendeten die Täter aus dem Fahrzeuginneren diverse Kleidungsstücke und eine Geldbörse. Im Westend machten sich Unbekannte zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr und Donnerstag, 12 Uhr an einem Mazda 626 zu schaffen, der in der Goebenstraße stand. Hier entwendeten sie den verbauten Katalysator. Im Rheingauviertel schlugen die Täter zu einem unbekannten Zeitpunkt am Donnerstag die Seitenscheibe eines schwarzen VW Polo ein. Der VW parkte in der Friedrich-Naumann-Straße. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Jugendliche wüten auf Schuldach, Wiesbaden, Erbenheim, Tempelhofer Straße, Donnerstag, 30.05.2024, 20 Uhr

(da)Zwei Jugendliche und ein Kind haben am Donnerstagabend auf dem Dach einer Schule in Wiesbaden-Erbenheim gewütet. Gegen 20 Uhr bemerkte ein Zeuge drei Personen auf dem Dach einer Schule in der Tempelhofer Straße. Die drei rissen ein Fallrohr aus einer Hauswand und schlugen mehrere Fensterscheiben ein. Der Zeuge informierte die Polizei und hielt die drei Vandalen bis zum Eintreffen einer Streife fest. Es handelte sich um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren sowie einen Dreizehnjährigen. Die drei Jungen wurden zur nächsten Polizeidienststelle gebracht, wo sie ihren Eltern übergeben wurden. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen.

4. Pkw nach Unfall rückwärts einen Hang heruntergerutscht, Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Donnerstag, 30.05.2024, 23.19 Uhr

(ro)Am späten Donnerstagabend ereignete sich in Wiesbaden ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer BMW ein Geländer in der Prinzessin-Elisabeth-Straße durchbrach und anschließend rückwärts einen Hang in Richtung Sonnenberger Straße herunterrutschte. Eine 86-jährige Frau wollte mit ihrem BMW aus einer Parklücke herausfahren. Nach ersten Erkenntnissen legte sie versehentlich den Rückwärtsgang ein und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit gegen ein Metallgitter, dass durch die Kollision aus seiner Verankerung gerissen wurde. Der BMW rutschte rückwärts den Abhang hinunter und blieb mitten in der Böschung hängen. Sowohl die Fahrerin als auch ihr 65-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Die Fahrerin musste sich auf dem 1. Polizeirevier einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes gesichert. Zur Bergung des BMW mussten zwei in der Sonnenberger Straße geparkte Fahrzeuge vom Abschleppdienst umgesetzt werden. Die Sonneberger Straße war für den Zeitraum der Abschleppung in diesem Bereich gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

5. Betrunkener Fahrer flüchtet nach Unfall, Wiesbaden, Coulinstraße, Mittwoch, 29.05.2024, 8.50 Uhr

(ro)Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Wiesbaden einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Aufmerksame Zeugen konnten gegen 8.50 Uhr einen weißen BMW beobachten, der an der Kreuzung Coulinstraße/Büdingenstraße einen geparkten PKW im Vorbeifahren touchierte und dabei dessen Außenspiegel beschädigte. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete auf der Coulinstraße in Richtung Schwalbacher Straße. Die Zeugen konnten eine zufällig vorbeifahrende Streife auf den Vorfall aufmerksam machen. Den Beamten fiel sogleich auf, dass der 61-jährige Fahrer nach Alkohol roch, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer wurde auf dem Polizeirevier von einem Arzt Blut abgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr.

6. Auffahrunfall an roter Ampel, Wiesbaden, Röderstraße, Donnerstag, 30.05.2024, 16.30 Uhr

(da)Am Donnerstag ereignete sich in Wiesbaden ein Auffahrunfall an einer roten Ampel. Gegen 16.30 Uhr hielten mehrere Fahrzeuge an einer Ampelanlage in der Röderstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 33-Jährige mit ihrem BMW ungebremst auf die drei vor ihr stehenden Fahrzeuge auf. Diese wurden ineinandergeschoben. Es entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Eines der Fahrzeuge, ein Opel Meriva, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beifahrerin eines weiteren beteiligten Fahrzeugs musste mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

