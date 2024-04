Polizei Münster

POL-MS: Einbruchs-Duo weckt 80-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Montagnacht (29.04., 01:40 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Pastorsesch in Kinderhaus eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen drangen der Täter und die Täterin durch eine Tür in die Hochparterrewohnung einer 80-Jährigen ein. Die Bewohnerin schlief, als ein Täter ihr mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtete und nach Geld fragte. Im Wohnzimmer wartete bereits die Komplizin. Die Münsteranerin zeigte den Unbekannten, wo sie Bargeld aufbewahrte. Das Duo nahm Handtaschen und Bargeld mit und flüchtete unerkannt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

