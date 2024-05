Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Parfüm erbeutet +++ Einbruch in Frisörsalon +++ Zwei defekte E-Scooter entwendet +++

Wiesbaden (ots)

1. Parfüm erbeutet,

Wiesbaden, Rheinstraße, Montag, 27.05.2024, 13.10 Uhr

(mb)Am Montagmittag erbeutete ein Räuber in Wiesbaden nach einem körperlichen Angriff das Parfüm des Opfers.

Gegen 13.10 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem begrünten Mittelstreifen der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 45 gemeldet. Beim Eintreffen der Streife war keine Auseinandersetzung mehr im Gange und der Aggressor hatte sich bereits entfernt. Ersten Ermittlungen zufolge trat der aggressive Mann an sein Opfer, eine 39-jährige Frau, heran und habe einen Streit entfacht. Plötzlich sei er ausgerastet und habe der Dame mehrfach ins Gesicht geschlagen, so dass diese zu Boden fiel. Darüber hinaus habe der Angreifer einen zufällig vorgefundenen Ast genommen und auf die Frau eingeschlagen. Mit dem Parfüm der 39-Jährigen im Wert von knapp 100 Euro habe der Räuber dann den Tatort in Richtung Moritzstraße verlassen. Der Täter ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, hat ein südländisches Erscheinungsbild sowie dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er war mit einem schwarzen Hemd und kurzer Hose bekleidet. Die Frau trug leichte Verletzungen davon.

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Frisörsalon,

Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, Montag, 27.05.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 28.05.2024, 5.20 Uhr

(mb)In der Nacht von Montag auf Dienstag geriet ein Frisörsalon in Wiesbaden ins Visier von Einbrechern.

Zwischen 19 Uhr und 5.20 Uhr näherten sich die Täter dem im Erdgeschoss ansässigen Geschäft in der Bahnstraße und machten sich an einem Fenster zu schaffen. Nachdem dieses aufgehebelt worden war, betraten sie die Geschäftsräume und durchsuchten diese. Mit dem vorgefundenen Bargeld entkamen die Kriminellen unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zwei defekte E-Scooter entwendet,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Sonntag, 26.05.2024, 18 Uhr bis 19.45 Uhr

(mb)Am Sonntagabend wurden in Wiesbaden zwei defekte E-Scooter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet.

Gegen 18 Uhr wurden in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße drei Elektroroller bereitgestellt, da diese am Folgetag zur Reparatur abgeholt werden sollten. Um 19.45 Uhr stellte der Verantwortliche jedoch fest, dass zwei der drei Roller durch Unbekannte in der Zwischenzeit gestohlen wurden. An den Zweirädern waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die Versicherungskennzeichen "807 - BXE" und " 811 - BXE" angebracht. Die beiden E-Scooter des Herstellers "Segway Nineb" haben einen ungefähren Wert von 1.400 Euro.

Wer Hinweise zum Verbleib des E-Scooters oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

