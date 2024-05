Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperlich angegangen und Handy geraubt +++ Falscher Handwerker entwendet Bargeld +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Cabrioverdeck aufgeschlitzt +++

Wiesbaden (ots)

1. Körperlich angegangen und Handy geraubt, Wiesbaden, Hellmundstraße, Freitag, 24.05.2024, 01:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in der Hellmundstraße in Wiesbaden zu einem Raub, bei dem ein 37-Jähriger von zwei Tätern angegangen und seines Handys beraubt wurde. Den eigenen Angaben zufolge war das Opfer gegen 01:30 Uhr im Westend unterwegs, als ihn zwei Männer angesprochen hätten. Im weiteren Verlauf habe dann einer der beiden nach seinem mitgeführten Handy gegriffen und versucht dieses dem 37-Jährigen wegzunehmen. Als er sich dagegen wehrte, habe der zweite Täter ihn angegriffen, woraufhin es dem ersten gelang das Handy des Geschädigten an sich zu nehmen. Anschließend flüchteten die zwei Unbekannten vom Tatort. Beschreibung Täter 1: circa 40 Jahre, 1,80 Meter, kräftige Figur, langer schwarzer Bart und schwarze Haare, nordafrikanischer Phänotyp, weißer Pullover, arabische Sprache. Beschreibung Täter 2: 25-28 Jahre, 1,80 - 1,85 Meter, sportliche Statur, schwarze Bartstoppeln und schwarze kurze Haare, schwarze Augenringe, rundlaufende Narbe am Hals, nordafrikanischer Phänotyp, arabische Sprache. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Falscher Handwerker entwendet Bargeld, Wiesbaden, Mz-Kostheim, Teufelssprung, Donnerstag, 23.05.2024, 11 Uhr

(mb)Am vergangenen Donnerstag wurde eine Seniorin aus der Straße "Teufelssprung" Opfer eines Trickdiebes, welcher sich als Handwerker ausgab und sich so gegen 11 Uhr Zutritt in deren Wohnung verschaffte. Im Glauben das Richtige zu tun, ließ die Mieterin den Fremden hinein. Da der Täter die Frau bat, ihn bei den Arbeiten zu unterstützen, hatte er genügend Zeit, die Räume der Wohnung zu durchsuchen. Bevor der Kriminelle die Wohnung verließ, versteckte er noch das Telefon der Wohnungsinhaberin. Mit Bargeld von über 1.000 Euro entkam der Dieb unerkannt. Dieser war zwischen 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,80 m groß, von kräftiger Statur und sprach Hochdeutsch. Er wird mit kurzen, dunkelbraunen Haaren und einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Der Täter hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug eine schwarze Weste sowie eine blaue Jeans.

Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Handwerker zu sein und dringend etwas reparieren müsse oder Fremde beispielsweise einen Zettel, einen Stift oder ein Glas Wasser von Ihnen möchten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Dotzheim, Lilienweg, Donnerstag, 23.05.2024, 8.30 Uhr bis 10.45 Uhr

(mb)Am Donnerstagmorgen sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden eingebrochen. Die Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Anwohner aus und begaben sich zwischen 8.30 Uhr und 10.45 Uhr auf das Grundstück des Anwesens im Lilienweg. Im rückwärtigen Bereich verschafften sie sich über die Terassentür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen, welche sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, bedarf der weiteren Ermittlungen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Cabrioverdecke aufgeschlitzt,

Wiesbaden-Westend, Goebenstraße, Blücherstraße, Mittwoch, 22.05.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 23.05.2024, 16:00 Uhr

(he)Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag in Wiesbaden an zwei Cabrios die Stoffdächer aufgeschnitten und insgesamt einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Ein blauer Citroen C 3 Pluriel stand geparkt in der Goebenstraße. Das zweite Fahrzeug, ein schwarzer Fiat 500 in der Blücherstraße.

Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

5. Katalysator ausgebaut,

Mainz-Kostheim, Waldhofstraße, Dienstag, 21.05.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 23.05.2ß24, 13:00 Uhr

(he)Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und gestern, 13:00 Uhr bauten Unbekannte an einem in der Waldhofstraße in Kostheim geparkten Opel Astra den Katalysator aus und entwendeten diesen. Den ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Das 5. Polizeirevier bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

6. Kontrolltag der Polizeidirektion Wiesbaden, Wiesbaden, Donnerstag, 23.05.2024

(he)Im Verlauf des gestrigen Tages führte die Polizeidirektion Wiesbaden mehrere Kontrollen mit jeweils verschiedenen Schwerpunkten durch und stellte dabei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest. In der Wiesbadener Innenstadt wurde ein Augenmerk z.B. auf die Waffenverbotszone gerichtet und kontrolliert, ob in diesem Bereich die geltenden Vorschriften eingehalten werden. Erfreulicherweise wurden keine Verstöße festgestellt. In Wiesbaden Biebrich drehte sich alles um das Thema Verkehr. In der Rheingaustraße, bzw. der Straße Am Schloßpark wurden stationäre Kontrollstellen eingerichtet und auch die Geschwindigkeit überwacht. Auch dem Phänomen der Geldautomatensprengungen wurde begegnet. In der vergangenen Nacht wurden in diesem Zusammenhang im Wiesbadener Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge kontrolliert. Es ergaben sich jedoch keine Hinweise auf entsprechendes Täterklientel. Nichtsdestotrotz wurden mehrere Gurt- sowie Handyverstöße festgestellt. Auch die Prävention war Bestandteil des "Kontrolltages". So fand auf dem 3. Polizeirevier eine Fahrradcodieraktion statt, bei der Bürgerinnen und Bürger ihre Fahrräder registrieren lassen konnten. In der Gesamtschau betrachtet wurden gegenüber vergleichbaren Aktionen der Vorjahre weniger Verstöße festgestellt. Fast 40 Ordnungswidrigkeitenverfahren, davon in zwei Fällen wegen Trunkenheit und drei eingeleitete Strafverfahren schlugen zu Buche. Die Polizei wird auch weiterhin unangekündigte Kontrollen durchführen und somit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürer sorgen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell