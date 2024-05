POL-WI: Blitzeinbruch in Geschäft +++ Versuchte sexuelle Nötigung +++ Wahlplakat beschmiert +++ Wärmepumpen entwendet +++ Streit unter Fahrzeugführern eskaliert +++ Schiedsrichter beleidigt

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Blitzeinbruch in Geschäft,

Wiesbaden-Mitte, De-Laspee-Straße Mittwoch, 22.05.2024, 4.00 Uhr

(mb)Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in Wiesbaden in ein Geschäft eingebrochen und haben Beute im geschätzten Wert von über 20.000 Euro gemacht.

Gegen 4 Uhr wurde die Polizei von einem Sicherheitsunternehmen von dem Einbruch verständigt. Von den Polizeikräften konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Zwei Unbekannte hatten sich zuvor dem Geschäft genähert und die Eingangstür mit einem Werkzeug derart beschädigt, dass sie hierüber Zutritt in den Geschäftsraum erlangten. Nun entwendeten die Kriminellen hochwertige Sonnenbrillen im genannten Wert. Die beiden männlichen Täter hatten eine normale Statur, waren beide mit einer schwarzen Hose sowie schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet und führten jeweils eine rote Einkaufstasche aus Plastik mit. Ein Täter trug zudem eine Schildmütze der Marke "Nike" mit einem weißen Logo sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze und hatte eine schwarze Vermummung über den Kopf gezogen. Der andere hatte eine graue Kapuzenjacke an und die Kapuze aufgesetzt. Die Einbrecher waren mit einem grauen Fahrzeug ähnlich eines VW Touran unterwegs.

Das Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern und dem Fahrzeug.

2. Versuchte sexuelle Nötigung,

Wiesbaden, Sylter Straße, Dienstag, 21.05.2024, 20.30 Uhr bis 20.50 Uhr

(mb)Am Dienstagabend versuchte ein männlicher Täter eine Frau in Wiesbaden sexuell zu nötigen und entkam anschließend unerkannt.

Zwischen 20.30 Uhr und 20.50 Uhr näherte sich der Unbekannte der Wiesbadenerin, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund in der Sylter Straße spazieren ging, von hinten. Unvermittelt bedrohte er die Frau mit einem Messer und hielt sie fest. Als der Hund der Spaziergängerin anfing zu bellen, stieß er sie zu Boden und flüchtete in Richtung der Siedlung Freudenberg. Der Mann war circa 1,90 m groß, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, einen Drei-Tage-Bart und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Er war mit einem schwarzen Hoodie mit kleinem Nike-Symbol auf der rechten Brust und einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Wahlplakat beschmiert,

Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, festgestellt am Dienstag, 21.05.2024, 9.50 Uhr

(mb)Während einer Streifenfahrt fiel der Besatzung am Dienstagmorgen in der Saarstraße ein Wahlplakat auf, welches mit einem verfassungsfeindlichen Symbol in einer Größe von 40 cm mal 40 cm beschmiert war. Wann sich die Sachbeschädigung ereignete, ist unklar. Die betroffene Partei wurde umgehend von dem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und wird sich um die Beseitigung kümmern. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Wärmepumpen entwendet,

Wiesbaden-Nordenstadt, Am Hainpark, Freitag, 17.05.2024, 16 Uhr bis Dienstag, 21.05.2024, 8 Uhr

(mb)Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen wurden vier Wärmepumpen von einer Baustelle in Wiesbaden durch Unbekannte entwendet. Der Wert der Geräte liegt bei ungefähr 28.000 Euro.

Die Täter näherten sich den vier in Rohbau befindlichen Einfamilienhäusern in der Straße "Am Hainpark" und betraten das frei zugängliche Gelände. Anschließend durchtrennten sie die Kabel der Wärmepumpen mit einem Werkzeug und transportierten die Geräte ab.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2340 um Hinweise auf die Diebe.

5. Streit unter Fahrzeugführern eskaliert, Wiesbaden- Westend, Bismarckring, Sonntag, 19.05.2024, 23.50 Uhr

(mb)In der Nacht von Sonntag auf Montag eskalierte ein Streit zwischen zwei Fahrzeugführern in Wiesbaden. Während ein Beteiligter mit seinem Fahrzeug flüchtete, wurde der andere zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Ersten Ermittlungen zufolge überholte der Aggressor gegen 23.50 Uhr den auf dem Bismarckring in Richtung Sedanplatz fahrenden andern Verkehrsteilnehmer über die Busspur und forderte ihn in Höhe der Hausnummer 9 auf, stehenzubleiben. Als der Angehaltene ausstieg, schlug der Kontrahent unvermittelt auf ihn ein. Anschließend setzte sich der Unbekannte wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich in genannter Richtung. Der Unbekannte war circa 28 Jahre alt, 1,80 m groß, Bartträger und mit einer weißen Kappe und dunkler Kleidung bekleidet. Er soll Deutsch mit einem arabischen Akzent gesprochen haben. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um ein dunkles KFZ mit der Ortskennung "EU" gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Schiedsrichter beleidigt und bedroht, Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße, Dienstag, 21.05.2024, 20.20 Uhr

(mb)Im Rahmen eines Jugendfußballspiels am Dienstagabend kam es in Wiesbaden zu einer Bedrohung und Beleidigung des Schiedsrichters.

Als der Schiedsrichter gegen einen Jugendfußballer eine Zeitstrafe verhängte und ihn vom Platz stellte, beleidigte und bedrohte der Vater des Spielers den Unparteiischen verbal. Zudem musste dieser durch Funktionsträger davon abgehalten werden, zum Schiedsrichter zu gelangen. Als die Polizei hinzugerufen wurde, war das Spiel bereits beendet und der verbalaggressive Mann nicht mehr anwesend. Da dessen Personalien bekannt waren, konnte auch ohne ihn eine Anzeige eröffnet werden.

7. E-Bike entwendet,

Wiesbaden-Bierstadt, Uranusweg, Dienstag, 21.05.2024, 20.10 Uhr bis 21.15 Uhr

(mb)Am Dienstagabend wurde das E-Bike einer Wiesbadenerin aus einem zwar umfriedeten aber zugänglichen Vorgarten entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Um 20.10 Uhr stellte die Besitzerin ihr Zweirad im Vorgarten ihres Anwesens in einem Fahrradständer ab. Als sie gegen 21.15 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Firma "Cube" und des Modells "Cross Hybrid Pro 625 Allroad". Der Wert des Pedelecs liegt etwa bei 1.700 Euro.

Hinweise auf Täter und Fahrrad erbittet das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

8. Geschwindigkeitsmessung,

Wiesbaden, B 455, Dienstag, 21.05.2024, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2024, 4.10 Uhr

mb)In der Nacht zum Mittwoch hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden Geschwindigkeiten auf der Bundesstraße 455 bei Wiesbaden überwacht und dabei einige Überschreitungen festgestellt. Im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 4.10 Uhr hatten die Beamten ihr mobiles Messgerät in Höhe der Flandernstraße aufgestellt, um die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in Fahrtrichtung BAB 3 zu überprüfen. In diesem Zeitraum hielten insgesamt 50 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h nicht ein. 15 Fahrzeuge waren derart schnell unterwegs, dass die Fahrerinnen und Fahrer ein Bußgeld erwartet. Zwei Fahrerinnen bzw. Fahrer wird sogar ein Fahrverbot ereilen. Der traurige Spitzenreiter wurde mit seinem Pkw bei erlaubten 70 km/h mit 136 km/h gemessen. Dies bedeutet für den verantwortlichen Fahrer ein Bußgeld von 600 Euro sowie zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte.

