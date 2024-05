Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gewerbliche Einbruchsversuche +++ Einbruch in Bürgerhaus +++ Motorroller entwendet +++ Diebstahl eines E-Scooters +++ Bedrohung und Beleidigung durch Jugendliche

1. Gewerbliche Einbruchsversuche,

Wiesbaden, Dörrgasse und Hopfengartenstraße Dienstag, 21.05.2024, 22 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2024, 11 Uhr

(mb)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch scheiterten Einbrecher bei zwei Einbrüchen in gewerbliche Objekte in Wiesbaden.

In der Dörrgasse geriet eine Pizzeria ins Visier der Täter. Zwischen 22 Uhr und 11 Uhr näherten sie sich dem im Erdgeschoss ansässigen Geschäft und machten sich an einer Eingangstür zu schaffen. Diese hielt jedoch dem Versuch stand, so dass die Einbrecher unverrichteter Dinge von Dannen zogen. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert. Zwischen 0 Uhr und 10 Uhr trieben auch in der Hopfengartenstraße Kriminelle ihr Unwesen. Hier versuchten die Täter im Schutze der Dunkelheit vergeblich den Notausgang der Gaststätte mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Der hinterlassene Schaden beträgt circa 3.000 Euro.

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Bürgerhaus,

Wiesbaden-Delkenheim, Münchener Straße, Donnerstag, 16.05.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2024, 15.30 Uhr

(mb)Zwischen Donnerstagnachmittag und Mittwochmittag suchten Unbekannte widerrechtlich ein Bürgerhaus in Wiesbaden auf und verköstigten sich.

Im Tatzeitraum drangen die Täter über ein Fenster in einen Jugendraum des Bürgerhaueses in der Münchener Straße ein und aßen und tranken von den vorgefundenen Lebensmitteln. Zudem verursachten sie Unordnung, bevor sie das Gebäude auf gleichem Wege wieder verließen. Sachschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Motorroller entwendet,

Wiesbaden, Johannisberger Straße/Hallgarter Straße, Mittwoch, 08.05.2024, bis Mittwoch, 22.05.2024, 18.10 Uhr

(mb)In den vergangenen zwei Wochen wurde ein Motorroller in Wiesbaden von Unbekannten entwendet.

Durch den Besitzer wurde das Zweirad am 08.05.2024 im Einmündungsbereich Johannisberger Straße/Hallgarter Straße abgestellt. Als er am vergangenen Mittwoch gegen 18.10 Uhr zu seinem Kleinkraftrad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Die Täter hatten in der Zwischenzeit die Sicherung des Rollers überwunden und den Tatort mit diesem in unbekannte Richtung verlassen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Versicherungskennzeichen "210 RKC" an dem Zweirad der Marke "Piaggio" Modell "Vespa Primavera" angebracht. Der Zeitwert des Kleinkraftrades wird auf 500 Euro geschätzt. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu den Dieben und dem motorisierten Zweirad.

4. Diebstahl eines E-Scooters,

Wiesbaden-Bierbrich, Semmelweisstraße, Mittwoch, 22.05.2024, 1.45 Uhr bis 8.45 Uhr

(mb)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein E-Scooter aus dem Eingangsbereich einer Altenwohnanlage in Wiesbaden von Unbekannten entwendet.

Die Diebe gelangten auf unbekannte Art und Weise in den Vorraum der Wohnanlage und bemächtigten sich des dort gegen 1.45 Uhr abgestellten Rollers. Mit dem schwarzen E-Scooter des Herstellers "Xiaomi" im Wert von circa 600 Euro entkamen sie unerkannt. Durch den Besitzer wurde der Verlust gegen 8.45 Uhr festgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Versicherungskennzeichen "902 MVN" an dem Fahrzeug angebracht.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und dem E-Scooter nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Bedrohung und Beleidigung durch Jugendliche, Wiesbaden-Bierbrich, Am Parkfeld, Mittwoch, 22.05.2024, 21.35 Uhr

(mb)Am Mittwochabend wurde eine Frau in Wiesbaden von einem bislang Unbekannten bedroht. Gegen 21:35 Uhr traf eine Streife der Polizei auf die 39-jährige Geschädigte. Diese gab an, dass sich zum wiederholten Male Jugendliche auf einer Bank eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Parkfeld" widerrechtlich niedergelassen hatten. Als sie die beiden angesprochen und aufgefordert habe, das Privatgelände zu verlassen, seien diese der Aufforderung auch nachgekommen. Allerdings habe sie einer der Jugendlichen beim Weggehen bedroht. Der aggressive junge Mann war 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,80 m groß und hatte eine schmale Figur. Er hatte dunkle, kurze Haare und war mit einer schwarzen Kappe, schwarzen Jacke und einer beigen Jogginghose bekleidet. Zudem führte er eine Umhängetasche mit sich. Sein Begleiter war im gleichen Alter und circa 1,75 m groß. Dieser hatte schulterlange, lockige Haare und trug eine Kappe mit der Aufschrift "Gucci" und eine Umhängetasche. Ansonsten war er schwarz gekleidet. Die Frau berichtete weiter, dass es bereits am 15.05.2024 zu einer Begegnung mit den zwei Personen kam. Auch hier wurden die beiden von der Geschädigten von der Parkbank verwiesen. Infolgedessen wurde sie von dem gleichen Täter beleidigt.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2610.

