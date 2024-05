POL-WI: Wahlplakate verunstaltet +++ Wohnung für Drogengeschäfte genutzt +++ Rollerdieb festgenommen +++ Geschlagen und mit Pfefferspray besprüht +++ E-Scooter entwendet +++ Vandalen beschädigen Fahrzeug +++

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Wohnung für Drogengeschäfte genutzt,

Wiesbaden-Westend, Blücherplatz, bis Sonntag, 26.05.2024, 12:30 Uhr

(mb)Ein 37-jähriger Wohnsitzloser hat in den vergangenen Wochen das Mitleid eines Bekannten missbraucht und dessen Wohnung in Wiesbaden für Drogengeschäfte genutzt.

Aus Mitleid hat ein 35-jähriger Wiesbadener dem Obdachlosen, den er ursprünglich in einer Kneipe kennengelernt hatte, und mit dem er sich daraufhin angefreundet hätte, seine derzeit unbewohnte 1-Zimmer-Wohnung in der Straße "Blücherplatz" zur Verfügung gestellt. Seit seinem Einzug vor ein paar Wochen häuften sich allmählich die Anwohnerbeschwerden bei dem eigentlichen Mieter, da der 37-Jährige die Wohnung offensichtlich für Drogengeschäfte nutzte. Als der Mieter den Wohnsitzlosen aufforderte, die Wohnung wieder zu verlassen, weigerte sich dieser und bedrohte seinen Bekannten, der sich letztlich hilfesuchend an die Polizei wandte. Eine Streifenbesatzung konnte den Obdachlosen anschließend in der Wohnung samt Drogen und Handelsutensilien antreffen und festnehmen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen und der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, kehrte er allerdings nochmals zur Wohnung zurück und drang in diese ein, um seine persönlichen Gegenstände zu holen. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Drogenhandels, Wohnungseinbruchs, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Bedrohung verantworten.

2. Rollerdieb festgenommen,

Wiesbaden, Heinrich-Zille-Straße, Sonntag, 26.05.2024, 18 Uhr bis 23 Uhr

(mb)Im Rahmen der Streife wurden Polizeibeamte des 3. Polizeireviers am Sonntag gegen 23 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Wiesbaden auf einen Rollerfahrer aufmerksam, da dieser keinen Helm trug. Die Polizisten wendeten den Streifenwagen und trafen die Person anschließend in der Nixenstraße zu Fuß an. Des Zweirads hatte sich der 21-Jährige kurz zuvor in der Hollerbornstraße entledigt. Der Festgenommene wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen mit aufs Revier genommen. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte der junge Mann zwischen 18 Uhr und 23 Uhr das Zweirad in der Heinrich-Zille-Straße entwendet. Zudem muss er sich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten. Am Zweirad entstand durch den Diebstahl ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Dieses wurde anschließend wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer übergeben.

3. Geschlagen und mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden-Westend, Nettelbeckstraße, Sonntag, 26.05.2024, 19.15 Uhr

(mb)Am Sonntagabend wurde ein Pärchen in Wiesbaden von einem Unbekannten unvermittelt körperlich angegangen und mit Pfefferspray besprüht.

Das Pärchen saß gegen 19.15 Uhr im Außenbereich eines Cafés in der Nettelbeckstraße, als der Unbekannte hinzutrat und ohne erkennbaren Grund auf den 25-jährigen Mann einschlug. Zudem sprühte er Pfefferspray in Richtung des Mannes, womit er aber auch die anwesende Frau traf. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Blücherstraße. Der Aggressor war etwa 1,90 m groß, Bartträger, schwarz gekleidet und hatte eine breite Statur. Die beiden Verletzten wurden erstversorgt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Wahlplakate verunstaltet,

Wiesbaden, Taunusstraße, Freitag, 24.05.2024, 22 Uhr bis Samstag, 25.05.2024, 9 Uhr

(mb)In der Nacht zum Samstag wurden in der Taunusstraße zwei Wahlplakate auf verfassungsfeindliche Art und Weise verunstaltet. Gemeldet wurden die Taten durch einen Anwohner am Morgen. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Plakate wurden von der Polizei sichergestellt. Ebenso wurde die betroffene Partei in Kenntnis gesetzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. E-Scooter entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, Freitag, 24.05.2024, 10.15 Uhr bis 13.30 Uhr

(mb)Am Freitagmittag wurde in Wiesbaden ein E-Scooter von einem Schulgelände entwendet.

Nur knapp drei Stunden ließ ein Jugendlicher seinen E-Scooter allein, nachdem er ihn gegen 10.15 Uhr ordnungsgemäß an einem Fahrradständer auf dem Schulgelände in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße angeschlossen hatte. Als der Jugendliche zurückkehrte, musste er feststellen, dass der E-Scooter im Wert von ungefähr 450 Euro entwendet worden war. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen Roller der Marke "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen "300 - MCK".

Wer Hinweise zum Verbleib des E-Scooters oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

6. Vandalen beschädigen Fahrzeug,

Wiesbaden, Bunsenstraße, Samstag, 25.05.2ß24, 10.45 Uhr bis 18 Uhr

(mb)Am Samstag haben Vandalen in Wiesbaden ein Fahrzeug erheblich beschädigt und entkamen unerkannt.

Gegen 10.45 Uhr wurde der schwarze BMW Kombi der 5er-Reihe in der Bunsenstraße auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 23 unbeschädigt abgestellt. Als der Besitzer gegen 18 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Kfz in der Zwischenzeit rundherum in Form von Lackkratzern und Löchern in der Karosserie und in den Beleuchtungseinrichtungen beschädigt worden war. Zudem war der Tankdeckel angelehnt und Treibstoff fehlte. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

7. Monitor aus Pkw entwendet,

Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße, Donnerstag, 23.05.2024, 12 Uhr bis Samstag, 25.05.2024, 7 Uhr

(mb)Zwischen Donnerstagmittag und Samstagmorgen brachen Unbekannte in Wiesbaden in ein Fahrzeug ein und entwendeten einen Monitor.

Am Samstagmorgen um 7 Uhr begab sich der Nutzer eines schwarzen Dacia Lodgy zu seinem am Donnerstagmittag in der Wellritzstraße abgestellten Fahrzeug. Hierbei stellte er fest, dass jemand zwischenzeitlich die hintere linke Fensterscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen und somit zerstört hatte. Zudem wurde der auf der Rückbank gelagerte Monitor im Wert von circa 150 Euro durch die Täter entwendet. Hinweise zu dem Verursacher oder der Verursacherin liegen bislang nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

