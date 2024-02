Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw ist am Mittwoch (21.02.2024, 14.48 Uhr) eine Autofahrerin in Neubeckum leicht verletzt worden. Eine 88-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Pkw die Graf-Galen-Straße und beabsichtigte auf die Ennigerloher Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Wadersloher, der mit seinem Lkw auf der Ennigerloher Straße in Richtung Ennigerloh unterwegs war. Die Beckumerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Der Pkw der 88-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell