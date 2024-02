Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.2.2024 kontrollierten Polizisten gegen 15.20 Uhr einen E-Scooter-Fahrer, der auf der Warendorfer Straße in Oelde unterwegs war. Der 27-Jährige stand erkennbar unter Drogeneinfluss. Das bestätige auch ein Drogenvortest, so dass dem Oelder eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

