POL-SO: Diebstahl eines Tornisters - Täter gestellt

Wickede (Ruhr) (ots) - Am 20.01.2024 wurde in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr der Briefkasten der Gemeinde Wickede vor dem Rathaus komplett beschädigt. Die unbekannten Täter nutzen hierfür augenscheinlich illegale Feuerwerkskörper. Durch die entstandenen Kräfte der Explosion wurde der Briefkasten aus seiner Halterung gerissen und anschließend gegen die dahinterliegende Fensterscheibe geschleudert. An der ...

mehr