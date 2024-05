POL-WI: Mit Waffe bedroht +++ Mit Ast angegriffen +++ E-Bike entwendet +++ Tasche aus Pkw entwendet +++ Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Mit Waffe bedroht,

Wiesbaden, Taunusstraße, Mittwoch, 29.05.2024, 4 Uhr

(mb)Am frühen Mittwochmorgen bedrohte ein Unbekannter in Wiesbaden zwei Personen mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe der mitgeführten Handtasche.

Gegen 4 Uhr waren die beiden Personen, eine 37-jährige Frau und ein 68-jähriger Mann, im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Sonnenberger Straße/Taunusstraße zu Fuß unterwegs, als ein vermummter Mann sich von hinten näherte und unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe der Handtasche forderte. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, gab der Täter Schüsse ab. Erste Erkenntnisse lassen auf eine Schreckschusswaffe schließen. Der 68-Jährige wehrte sich nun gegen den Angriff, woraufhin der Täter ohne Beute die Flucht in Richtung Prinzessin-Elisabeth-Straße ergriff. Der Vermummte war 1,75 m bis 1,80 m groß und sprach Deutsch mit einem Akzent. Er war mit einem schwarzen Hoodie mit aufgesetzter Kapuze, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Sein Gesicht war mit einem schalähnlichen Gegenstand vermummt. Der Angegriffene stürzte bei dem Übergriff zu Boden und verletzte sich leicht.

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Mit Ast angegriffen,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Dienstag, 28.05.2024, 14 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag wurde eine 20-Jährige von einem Unbekannten mit einem Ast angegriffen und verletzt.

Die junge Frau ging gegen 14 Uhr die Treppe von der Ludwig-Erhard-Straße zum Seerosenweg hoch, als sie hörte, wie sich eine Person schnell auf sie zubewegte. Als sie sich umdrehte, schlug ihr der unbekannte Täter zweimal unvermittelt mit einem Ast ins Gesicht. Als die Angegriffene zu Boden stürzte und um Hilfe rief, flüchtete der Angreifer. Dieser war 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,75 m groß und hatte ein "südländisches Erscheinungsbild". Der Täter trug einen dunkelbraunen Drei-Tage-Bart, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans. Die Verletzte begab sich anschließend eigenständig in das nahegelegene Krankenhaus, wo sie versorgt wurde.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 um Hinweise.

3. E-Bike entwendet,

Wiesbaden, Meyerbeerstraße, Sonntag, 26.05.2024, 19 Uhr bis Montag, 27.05.2024, 6 Uhr

(mb)Am Montagmorgen stellte ein Anwohner in der Wiesbadener Meyerbeerstraße fest, dass er Opfer von Fahrraddieben geworden war. Die Diebe hatten in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr bis Montag, 6 Uhr das hochwertige E-Bike aus der Garage des Anwesens entwendet. Mit dem schwarzen Pedelec der Marke "Specialized" Typ "Turbo Levo Comp" im Wert von circa 7.000 Euro gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Polizei ermittelt nun. Wem im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2440 an das 4. Polizeirevier in Wiesbaden.

4. Tasche aus Pkw entwendet,

Wiesbaden, Luisenstraße, Dienstag, 28.05.2024, 14 Uhr bis 14.40 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag wurde in Wiesbaden eine Handtasche aus einem unverschlossenen Pkw entwendet. Die Tasche konnte kurz darauf wieder aufgefunden werden.

Bauarbeiter, die in der Herrnmühlgasse tätig waren, beobachteten gegen 14.40 Uhr zwei fremde Personen, die unbefugt eine Baustellentoilette betraten. Nachdem die beiden die Toilette verlassen hatten, begutachteten die Bauarbeiter das mobile WC und fanden die besagte Handtasche vor. Durch eine Polizeistreife, welche die Fundsache entgegennahm, konnte der Eigentümer kontaktiert werden. Dieser berichtete, dass er seinen Pkw, einen braunen "Porsche Cayenne" um 14 h in der Luisenstraße in Höhe Hausnummer 21 abgestellt hatte und offensichtlich vergaß, das Fahrzeug zu verschließen. Die Handtasche wurde anschließend von den Unbekannten aus dem Kfz entwendet. Einer der fremden Personen war circa 35 Jahre alt, 1,80 m bis 1,85 m groß und hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Er hatte kurze, gegelte, schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und war mit einer dunkelblauen Sommerjacke und blauer Jeans bekleidet. Der andere war 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 m bis 1,85 m groß und hatte kurze blonde Haare mit einem sogenannten Boxerschnitt. Ob die beiden mit dem Handtaschendiebstahl aus dem Porsche in direkter Verbindung stehen, ist unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Ermittlungen nach Fußballeinsatz,

Wiesbaden, Berliner Straße, Dienstag, 28.05.2024, 18.50 Uhr bis Mittwoch, 29.05.2024, 0.10 Uhr

(mb)Am 28.05.2024 fand in der Wiesbadener BRITA-Arena das Relegationsspiel für die 2. Bundesliga zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem SSV Jahn Regensburg statt, im Rahmen dessen es in allen Spielphasen zum Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen kam. Zudem überstiegen nach Spielende einige, teilweise vermummte Heimfans den Zaun des Fanblocks und betraten unbefugt die Spielfläche. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es nun zu körperlichen Übergriffen gegen die Ordner, so dass Polizeikräfte einschreiten mussten. Hierbei wurde kurzzeitig Pfefferspray und zweimal der Schlagstock eingesetzt. Gegen 0.05 Uhr versuchten außerdem drei Gästefans einen vermeintlichen Heimfan auszurauben. Da es sich allerdings um einen zivilen Polizisten handelte, konnte der Haupttäter direkt festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den genannten Taten dauern an.

6. Zeugenaufruf nach Unfallflucht,

Wiesbaden, Poststraße, Sonntag, 26.05.2024, 15.35 Uhr

(mb)Am Sonntag ereignete sich in Wiesbaden eine Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Kind, in deren Folge die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen sucht.

Gegen 15.35 Uhr stieg ein 9-Jähriger an der Haltestelle Poststraße in Bierstadt aus einem Bus der Linie 17 aus und wollte vor dem noch haltenden Fahrzeug die Straße überqueren. Hierbei wurde er von einem Auto erfasst, das den Bus in Fahrtrichtung Limesstraße überholte. Das Kind stürzte erst zu Boden und begab sich dann an den Straßenrand. Die Unfallverursacherin hielt an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des 9-Jährigen. Da dieser nach eigenen Angaben noch unter Schock stand und nicht bemerkt hatte, dass er verletzt ist, lehnte er die Hinzuziehung eines Rettungswagens ab. Die Unfallverursacherin setzte daraufhin ihren Weg fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie war circa 1,65 m groß, schmal und hatte blonde schulterlange Haare. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen weißen Opel mit der Ortskennung "WI" gehandelt haben. Das Kind suchte im Nachgang mit seiner Mutter einen Arzt auf.

Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls bzw. die Unfallverursacherin, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

