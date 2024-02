Kalkar-Kehrum (ots) - Am Freitag (16. Februar 2024) kam es gegen 16:25 Uhr in Kalkar-Kehrum zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 25-jähriger Mann aus Uedem befuhr mit seinem Pkw den Zubringer von der Xantener Straße (B 57) in Fahrtrichtung zur B 67. Im Kurvenbereich kam das Fahrzeug, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links in den Gegenverkehr ...

