Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

25-jähriger schwer verletzt

Kalkar-Kehrum (ots)

Am Freitag (16. Februar 2024) kam es gegen 16:25 Uhr in Kalkar-Kehrum zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 25-jähriger Mann aus Uedem befuhr mit seinem Pkw den Zubringer von der Xantener Straße (B 57) in Fahrtrichtung zur B 67. Im Kurvenbereich kam das Fahrzeug, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Lkw (Sattelzugmaschine mit Auflieger) eines 62-jährigen Mannes aus Essen. Der 25-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell