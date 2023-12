POL-SLS: Friedliche Feiern an "Heiligmorgen" in Saarlouis und Dillingen

Saarlouis (ots) - Am Morgen des 24.12.2023 erhielt die Polizeiinspektion Saarlouis gleich mehrere Mitteilungen über beschädigte Fahrzeuge in dem Saarlouiser Ortsteil Fraulautern. Konkret kam es in der Nacht vom 23.12.2023 auf den 24.12.2023 zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen, parkenden Fahrzeugen. So wurden in unterschiedlichen Straßenzügen, u.a. in ...

mehr