Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Zeugen: Mehrere beschädigte Fahrzeuge in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Morgen des 24.12.2023 erhielt die Polizeiinspektion Saarlouis gleich mehrere Mitteilungen über beschädigte Fahrzeuge in dem Saarlouiser Ortsteil Fraulautern. Konkret kam es in der Nacht vom 23.12.2023 auf den 24.12.2023 zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen, parkenden Fahrzeugen. So wurden in unterschiedlichen Straßenzügen, u.a. in der Binshofstraße, der Puhlstraße, der Jahnstraße und der Schlesierstraße, die Reifen mehrerer Fahrzeuge mit einem derzeit unbekannten Gegenstand beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich bei derzeitigem Ermittlungsstand auf mehrere Tausend Euro. Mögliche Zeugen der Geschehnisse werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

