Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl und Betrug in der Sparkassen Filiale

Grünstadt (ots)

Gleich zwei Fälle von Diebstahl sowie Betrug in der Sparkassen Filiale wurden der Polizei Grünstadt in den vergangenen Tagen gemeldet.

Bereits am Freitag, 19.01.2024 gegen 16:30 Uhr zahlte der Geschädigte an einem Geldautomat Bargeld ein. Einige Zeit später bemerkte er, dass er seine EC-Karte vermutlich in der Sparkasse vergessen hat. Wie sich anschließend herausstellte, wurde am selben Tag durch einen bislang unbekannten Täter Bargeld vom Konto des Geschädigten abgehoben.

Am Montag, 22.01.2024 gegen 20:15 Uhr befand sich ein weiterer Geschädigter in der Sparkassen Filiale um Geld abzuheben. Zuhause fiel dem Geschädigten auf, dass sein Geldbeutel fehlte. Ob der Geldbeutel in der Sparkasse vergessen oder durch unbekannte Täter entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre persönlichen Wertgegenstände während des Aufenthalts in einer Bankfiliale nicht unbeaufsichtigt. Prüfen Sie vor Verlassen der Bankfiliale, dass Sie Ihre Wertgegenstände, insbesondere ihre Bankkarte, wieder eingesteckt haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell