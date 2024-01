POL-PDNW: Versuchter Raub Raub in Friedelsheim - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Sonntag, 21.01.2024 gegen 16:30 Uhr, wurde ein Brand in der Esthaler Straße in Elmstein gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Ferienhaus der Naturfreunde Ludwigshafen e.V. in Vollbrand stand. Vor Ort wurden mehrere Personen angetroffen, im Objekt selbst befanden sich keine Personen, so dass niemand zu Schaden kamen. Die ...

mehr