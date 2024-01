Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Leistadt) - Durchfahrtskontrollen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 19.01.2024 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde auf den Wirtschaftswegen zwischen Leistadt und Bad Dürkheim das Durchfahrtsverbot überwacht. Aufgrund eines Wasserrohrbruches ist die Hauptstraße in Leistadt bis voraussichtlich 02.02.2024 gesperrt. Der Verkehr wird über Kallstadt, Herxheim am Berg und Weisenheim am Berg umgeleitet. Trotzdem nutzen viele Verkehrsteilnehmer verbotswidrig die Wirtschaftswege als Umleitung, was wiederum zu Beschwerden geführt hat. Insgesamt 5 Fahrzeugführer befuhren verbotswidrig den Wirtschaftsweg und müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Während der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, die aufgrund der Präsenz der Streife wendeten und zurückfuhren. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann. In den nächsten Tagen werden weitere Durchfahrtskontrollen durchgeführt.

