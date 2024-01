POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots) - Am Sonntag, 21.01.2024, im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 22:50 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Beschädigen des Schließzylinders Zutritt zu der Wohnung. Entwendet wurden nach ersten Ermittlungen Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359/9312-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr