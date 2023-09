POL-HSK: Korrektur: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Getränkemarkts am Tappeweg in Neheim. Ein Unbekannter beschädigte den geparkten PKW einer 47-jährigen Frau aus Werl. Nach jetzigen Erkenntnissen rangierte zur Tatzeit ein roter VW Bulli mit der Städtekennung "DO" für Dortmund an der Unfallstelle. Der Fahrer soll männlich und ungefähr 55 bis 65 Jahre alt gewesen ...

