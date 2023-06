LPI-J: Hausfriedensbruch mündet in Widerstand

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als ein 64-Jähriger aus Stadtroda am Dienstag an seinem PC war, öffnete sich ein sogenanntes Pop-Up-Fenster mit einem vermeintlichen Nutzerhinweis. In der Folge kontaktierte der Mann die eingeblendete Telefonnummer. Auch öffnete der Mann den angegebenen Link. So erhielten die unbekannten Täter Zugriff auf den Rechner und erbeuteten ca. 400,- Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

