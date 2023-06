Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien am Justizzentrum

Jena (ots)

Wie ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen feststellte, waren Unbekannte am Justizzentrum am Werke. Diese entfernten eine Gullideckel und beschädigten einen Kassenautomaten. Überdies brachten der oder die Täter mehrere Schriftzüge mit weißer Farbe auf. Der Inhalt dieser zeigt eine deutliche Ablehnung gegen die Exekutive. Somit ist eine politische Tatmotivation am wahrscheinlichsten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

