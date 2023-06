LPI-J: Mitteilung über Warn-App löst Einsatz aus

Jena (ots) - Ein Zeuge informierte am Dienstagabend, dass erneut sogenannte Giftköder in Winzerla ausliegen würden. In der Bertolt-Brecht-Straße hatten Unbekannte eine Wurst, gespickt mit einer Rasierklinge, im Bereich eines Hinterhofes ausgelegt. Das Gefahrenmoment wurde beseitigt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

