Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Lübeck (ots)

Am Mittwoch, den 03.07.24, kollidierte die Fahrerin eines blauen Opel Corsa am Zentralparkplatz in der Rathausgasse in Bad Schwartau mit einem dort geparkten PKW. Während die Frau den Unfallort zunächst verließ, begab sich ein Zeuge zur Polizei und meldete dort den Unfall. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der beschädigte PKW bereits weggefahren. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 11 Uhr fuhr die 76-jährige Ostholsteinerin auf dem Zentralparkplatz gegen einen dort abgestellten PKW (vermutlich Kleinwagen) und parkte anschließend an einer anderen Stelle auf dem Parkplatz ein. Danach stieg sie aus dem Fahrzeug und ging zunächst davon.

Der Unfall wurde durch einen 40-jährigen Mann gesehen, der sich daraufhin zur Polizei begab und seine Beobachtungen dort schilderte.

Als eine Streifenwagenbesatzung kurz darauf den Unfallort aufsuchte, befand sich der beschädigte PKW nicht mehr auf dem Parkplatz. Die Beamten konnten jedoch noch das geparkte Fahrzeug der Verursacherin auffinden. Die Ostholsteinerin war noch nicht zu ihrem Auto zurückgekehrt. Ihre Personalien konnten später durch die Polizei ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Da weder die Unfallfahrerin noch der Zeuge konkrete Angaben zum beschädigten PKW machen können, sucht das Polizeirevier Bad Schwartau nun den Geschädigten, dessen Fahrzeug am Mittwoch, den 03.07.24, gegen 11 Uhr, auf dem Zentralparkplatz in der Rathausgasse abgestellt war. Der PKW müsste entsprechende Beschädigungen aufweisen. Der Ermittler bittet ihn oder etwaige Hinweisgeber auf das Fahrzeug sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0451-220750 zu melden.

