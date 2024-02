Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aggressiver Karnevalist landet im Gewahrsam

Bad Hönningen (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 04:00 Uhr werden zwei junge Männer im Bereich des Fasanenweg in Bad Hönningen gemeldet, welche ein lautstarke Auseinandersetzung hätten. Durch die eingesetzte Streife können die beiden stark alkoholisierten 18 und 19-jährige Freunde angetroffen werden. Diese kamen gerade von einer Karnevalsfeier in der Sprudelhalle. Insbesondere der 18-jährige, als Polizist verkleidete junge Mann zeigte sich im Verlauf der Kontrolle äußerst aggressiv und ließ sich weder von seinem Freund noch von den Beamten beruhigen. Er wurde letztlich in Gewahrsam genommen, wo er für ein paar Stunden seinen Rausch ausschlafen durfte.

