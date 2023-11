Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - gesamter Treppenraum verraucht

Essen-Altenessen-Nord, Altenessener Straße, 29.11.2023, 18:40 Uhr (ots)

Durch einen ausgelösten Rauchmelder wurden am heutigen Abend, dem 29.11.2023, Nachbarn auf einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Altenessener Straße aufmerksam. Diese alarmierten über den Notruf 112 die Feuerwehr. Sofort wurden von der Leitstelle zahlreiche Fahrzeuge zur gemeldeten Einsatzstelle entsandt. Die bereits nach kurzer Zeit eintreffenden Einsatzkräfte stellten einen Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes fest. Da der Treppenraum in dem Mehrfamilienhaus verraucht war und sich noch Personen in den Wohnungen befanden, wurden unverzüglich weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nachgefordert. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz wurde der Treppenraum auf Personen kontrolliert. Eine sofort eingeleitete Brandbekämpfung zeigte schnell Wirkung, so dass bereits nach kurzer Zeit das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte. In der betroffenen Wohnung war es in der Küche aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Im weiteren Verlauf wurden alle angrenzenden Wohnungen kontrolliert und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Anwohner der nicht vom Brandereignis betroffenen Wohnungen konnten in ihre Wohungen zurückkehren. Abschließend wurde die betroffene Wohnung stromlos geschaltet und an die Polizei übergeben, die die Brandursachenermittlung aufgenommen hat. Der Brandfrüherkennung durch den ausgelösten Rauchmelder ist es zu verdanken, dass bei dem Ereignis keine Personen verletzt wurden. Die Altenessener Straße war während des Einsatzes für rund eine Stunde voll gesperrt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, dem Führungsdienst, zwei Rettungswagen, einem Notarzt und mehreren Sonderfahrzeugen für rund eine Stunde im Einsatz. (CS)

