Feuerwehr Essen

FW-E: Schwerer Verkehrsunfall mit einer eingeschlossenen Person - technische Rettung notwendig

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Altenessen-Süd, Altenessener Straße, 29.10.2023, 18:12 Uhr (ots)

Am heutigen Sonntagabend, um 18:12 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen über den Notruf 112 ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Altenessener Straße/ Wilhelm-Nieswandt-Allee/ Stauderstraße gemeldet. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdienst zur Unfallstelle entsandt. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten diese Meldung. Vor Ort war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Dabei wurde der Fahrer eines silbernen Kombis der Marke Ford verletzt in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Nach der Sichtung durch den Rettungsdienst wurde entschieden, dass eine technische Rettung mit hydraulischen Rettungsgeräten notwendig ist, um den Fahrer schonend aus seinem Fahrzeug zu befreien. Hierzu wurde die Fahrertür aus dem Auto herausgeschnitten und anschließend der Patient achsengerecht ins Freie gerettet. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst erfolgte ein Transport mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des zweiten Fahrzeuges wurde leicht verletzt, konnte jedoch sein Fahrzeug eigenständig verlassen und ist durch einen weiteren Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden. Im Bereich der Einsatzstelle kam es für die Dauer des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.

Was die Ursache des schweren Verkehrsunfalls war, wird nun durch die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem schweren Hilfeleistungszug, dem Führungsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte, sowie zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell