Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speicher (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, 01.06.2024, 18:40 Uhr, bis Montag, 03.06.2024, 08:10 Uhr, wurde in Speicher, auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße Strunksecken, ein dort geparkter VW Tiguan durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg, Tel. 06561-96850, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell