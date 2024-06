Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bongard: Wohnanhänger durch Brand zerstört

Bongard (ots)

Mit insgesamt 42 Einsatzkräften waren die Feuerwehren aus Bongard, Borler, Bodenbach und Kelberg am Montagabend auf die L 70 ausgerückt. Dort war ein Wohnwagen in Brand geraten. Um eine Explosion zu verhindern hatte der Besitzer, vor dem Eintreffen der Wehrleute, schnell noch eine Gasflasche vom Gefährt entfernt und somit die Gefahr gebannt. Der Anhänger brannte, trotz des raschen Einsatzes, komplett nieder. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell