POL-HP: Drei verletzte bei Alleinunfall auf der B 460 in Fürth

Lampertheim (ots) - Am Dienstag (07.05) gegen 11:30 Uhr wurde in der Andreasstraße in Lampertheim auf dem Parkplatz eines Supermarktes die dortige Einkaufswagenbox und ein grauer Toyota RAV 4 durch einen dunklen BMW beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 800 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall konnte durch mehrere namentlich noch nicht bekannte ...

