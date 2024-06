POL-PDWIL: Zeugenaufruf - Sachbeschädigungen an diversen Wahlplakaten verschiedener Parteien im Stadtgebiet Bitburg

Wittlich (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 31.05.2024, 17.30 Uhr bis Samstag, 01.06.2024, 14.20 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz vor einem Mietshaus in der Danziger Straße abgestellter VW Passat beschädigt. Ein/e bisher unbekannte/r Täter beschädigte den Lack auf der rechten Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500 EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten. Rückfragen bitte an: ...

