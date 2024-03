POL-PDLD: Wörth - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots) - Am gestrigen Tage wurde zur Anzeige gebracht, dass bereits am 10.03.2024 gegen 15:10 Uhr der Kaffeeautomat des "Boarding-House Landau" in der Industriestraße aufgehebelt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Als Täter konnte ein 28-Jähriger aus Landau ermittelt werden. Er wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen. Rückfragen bitte an: ...

