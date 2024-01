Boppard (ots) - Am 18.01.2024 ereignete sich gegen kurz nach 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9 zwischen Boppard und Spay. Auf Höhe des Campingplatzes Sonneneck kam einem PKW-Fahrer ein dunkelfarbiger Sattelzug entgegen, der die Fahrbahn zu mittig befuhr. Der PKW-Fahrer musste daraufhin ausweichen, kam auf dem am Fahrbahnrand liegenden Schnee ins Rutschen und gelangte so in die Böschung. Der LKW-Fahrer setzte seine ...

