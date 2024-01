POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrolle in der Lahnsteiner Ostallee

Lahnstein (ots) - Am 17.01.2024 gegen 12:50 Uhr kam es während Handwerkerarbeiten in einer Dachgeschosswohnungen in der Westallee aus bis dato noch ungeklärten Gründen zu einem Brand an der dort neu installierten Gastherme. Durch die schnell eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer/ der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein großer Gebäudeschaden ...

