Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand in Dachgeschosswohnung - Feuerwehreinsatz in der Westallee

Lahnstein (ots)

Am 17.01.2024 gegen 12:50 Uhr kam es während Handwerkerarbeiten in einer Dachgeschosswohnungen in der Westallee aus bis dato noch ungeklärten Gründen zu einem Brand an der dort neu installierten Gastherme.

Durch die schnell eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer/ der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein großer Gebäudeschaden ausblieb. Es kam zudem zu keinem Personenschaden. Seitens des Energieversorgers musste kurzzeitig die Gasversorgung des Anwesens unterbrochen werden.

Während des Einsatzes war die Westallee aufgrund der Feuerwehrfahrzeuge nicht befahrbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell