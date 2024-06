POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Prüm (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 31.05.2024 und Samstag, 01.06.2024 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat für die Kommunalwahl/Europwahl 2024. Das Wahlplakat war auf einem Parkplatz an der B410 zwischen Prüm und der Dausfelder Höhe aufgestellt. Das Plakat wurde durch Aufsprühen von Farbe von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Hinweise werden an die Polizei Prüm unter Tel. 06551/9420 ...

