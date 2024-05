Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Sellstedt - Einbruch in Kindertagesstätte und Grundschule

In der Nacht von Donnerstag (02.05.2024) auf Freitag (03.05.2024), kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte und die benachbarte Grundschule. Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den beiden Objekten und verursachte durch die Beschädigung von verschlossenen Türen und Schränken im Innenbereich einen hohen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Entwendet wurden unter anderem Laptops. Aufgrund der Verwüstungen und der Tatortaufnahme durch die Polizei blieben Schule und Kindertagesstätte am Freitag spontan geschlossen. Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Schiffdorf zu melden.

