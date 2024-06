POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Wahlplakat

Wittlich (ots) - Ein 33-jähriger Fahrer eines blauen Mercedes-Benz befuhr am Freitag, 31.05.2024, gegen 07.00 Uhr, die L 52 von Hasborn in Richtung Wittlich (Grünewald). In der obersten Linkskurve kam ihm ein weißer SUV, der Marke Audi, Q-Model, auf seiner Fahrspur entgegen. Der Mercedes-Benz-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab. Der Mercedes-Benz wurde leicht beschädigt. Zu einer Kollision mit dem ...

