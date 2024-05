Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Arnstadt (ots)

Eine 28-jährige Fahrerin eines Peugeot befuhr gestern Abend die Thöreyer Straße von Richtung Thörey kommend. Gleichzeitig fuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW auf der Straße "Am Lützer Feld" in Richtung Ichtershäuser Straße. An einer dort befindlichen Kreuzung missachtete der 28-Jährige offenbar die vorfahrtsberechtigte 28-Jährige. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von insgesamt 26.000 Euro. (jd)

