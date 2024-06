POL-PDWIL: Herrenlosen E-Bike in Speicher aufgefunden

Bitburg (ots) - Am 29.05.2024, zwischen 06:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl eines hochwertigen schwarz / roten Mountainbikes, Bulls Copperhead 3 Plus 29". Der Diebstahl ereignete sich in der Heinrich-Hertz-Straße in Bitburg. Die Polizeiinspektion Bitburg sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können (Tel.: 06561 9685-0). ...

