POL-NI: Marklohe - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und/oder Hinweisgeber zu einer Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 21.06.2024, 17 Uhr und dem 24.06.2024, 7 Uhr am Wilhelm-Busch-Gymnasium an der Schachtstraße in Stadthagen ereignete. Unbekannte Täter zerstörten in dem Zeitraum die Kunststoffrohre der Belüftungsanlage und verbogen die Leitungen des ...

mehr