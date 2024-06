POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Wilhelm-Busch-Gymnasium

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montag, den 24.06.2024 ereignete sich in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr ein Diebstahl eines E-Scooters. Ein 20-Jähriger aus Nienburg stellte seinen E-Scooter der Marke Kickscooter Max im Bereich des Calistenic Parks an der Mindener Landstraße in Nienburg ab. Unbekannter entwendeten diesen im oben genannten Tatzeitraum. Der Schaden beläuft sich auf knapp 700 Euro. Zeugen und/oder Hinweisgeber ...

mehr